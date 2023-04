Güçyeter schreibt in dem Roman über die Geschichte einer türkischen Familie, die an den Niederrhein migriert. In ihrer Laudatio sagte Jury-Mitglied Cornelia Geißler, es handele sich um ein Buch mit großer politischer Bedeutung. Es sei so so innovativ wie queer erzählt. "Dinçer Güçyeter schenkt uns einen mehrstimmigen Roman, dessen poetischer Chor uns noch lange nachklingen wird", so Geißler.