Das erste große Gruppenfoto gab es bei der feierlichen Eröffnung im Gewandhaus am Mittwochabend : Hunderte Gäste hielten Schilder mit der Aufschrift "Demokratie wählen. Jetzt." hoch. Mit dabei waren auch die geladenen Politiker wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretzschmer, Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch wandte sich ans Publikum und betonte die Wichtigkeit der Literatur für die Demokratie. Sie wolle den Branchentreff als Ort der Demokratie stärken, kündigte sie bereits im Vorfeld an.

Sieben Bloggerinnen, Autoren oder auch Synchronsprecherinnen setzen die Initiative fort. Auf der Website der Leipziger Buchmesse und deren Social-Media-Kanälen teilen sie ihre Video-Statements zur Demokratie. Mit bunten Schildern in den Händen und darauf der Botschaft "Demokratie wählen. Jetzt" sprechen sie in ihre Kameras.

Der gebürtige Wittenberger Comedian und Autor André Herrmann sagt dort: "Mir ist Demokratie wichtig, weil sie im Gegensatz zu autoritären Regimen immer die Möglichkeit beinhaltet, Dinge von unten zu verändern." Auch Parshad Esmaeili, bekannt als Autorin beim ZDF Magazin Royale und als YouTuberin, reiht sich in die Kampagne ein: "Ich bin traumatisiert durch die Geschichte meiner Familie, die geflohen ist aus einem Land, in dem man sich nicht mal traut das Wort Demokratie auszusprechen." Dadurch habe sie gelernt, Demokratie zu schätzen."

Nun waren eigentlich die Besucherinnen und Besucher der Buchmesse gefragt. In mehreren Messehallen sowie an einigen Orten der Leipziger Innenstadt standen Fotowände für sie bereit. Auffällig und in knalligen Farben gestaltet. Auf dem Messegelände wurden sie allerdings kaum im Sinne der Idee verwendet. Die Wände mit der Aufschrift der Aktion dienten eher als Pausenorte. Auch in sozialen Netzwerken finden sich unter dem Hashtag #DemokratieWählenJetzt kaum Posts. Dort sollen die Fotos von den Fotowänden geteilt werden.