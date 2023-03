In der deutschen Literatur ist es sehr populär geworden, die Provinz als eine Option zu erfinden. Stichwort Juli Zeh, wir gehen in die Provinz und nehmen ein Dorf aus einer urbanen Sicht unter die Lupe. Das ist zum Beispiel etwas, was es in der österreichischen Gegenwartsliteratur überhaupt nicht gibt. Es gibt die Auseinandersetzung mit der Provinz, aber in genauer Kenntnis der Provinz. Österreich ist ein kleines Land, und wir sind fast überall, bis auf ein paar Ecken in Wien, Provinz. Deshalb hab ich auch so große Freude zum Beispiel mit einem Programmpunkt, den wir haben: "Weltsprache Provinz". Zwei Tage neue österreichische Dramatik im Schauspiel Leipzig, wo es nicht zuletzt um diese Frage gehen wird, was bedeutet Provinz auch aus österreichischer Sicht? [...]