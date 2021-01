Julia Hemmerling: Für uns hier in der Redaktion war das ein Schock. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist es das sicherlich auch, zumal ja die Messe schon auf Mai verschoben worden war. Also ist jetzt nochmal die Publikumsmesse mit rund 200.000 Leuten abgesagt und Branchentreffen sind gestrichen. Tausende von Ausstellern, Tausende von Autoren sehen jetzt auch ihre Bühne wegschwimmen. Sagen Sie, wie geht es Ihnen jetzt mit dieser Entscheidung?

Oliver Zille: Für uns ist das natürlich die bitterste Entscheidung, die wir treffen mussten. Zum Zeitpunkt jetzt – und ganz offen gesagt bis zum Jahresende – waren wir immer noch guten Mutes, auch als die Impfkampagne begann, dass wir Ende Mai Bedingungen haben werden, die Buchmesse durchzuführen auf dem Messegelände. Und in den letzten Tagen hat sich aber gezeigt, dass das nicht realistisch ist, dass wir Anfang des Jahres vor allen Dingen eine Planungssicherheit, einen Rechtsrahmen für die Organisation so einer komplexen großen Veranstaltungen auf dem Messegelände haben würden. [...] Wir hatten mit einer Minimalzahl von 100.000 Besuchern gerechnet, damit sich auch die Investments der Aussteller, der Verlage am Ende wieder rechnen. Und diese Rechnung ist einfach nicht aufgegangen. Wir haben diese Rechtssicherheit zur Durchführung auf dem Messegelände nicht. [...] Und diese Verantwortung können und wollen wir nicht übernehmen.

Wir kehren jetzt mal die Scherben zusammen. Was bleibt dann noch übrig? Was gibt es in der Stadt zwischen dem 27. und dem 30. Mai in Leipzig zu sehen?

Das werden wir jetzt in guter Ruhe planen. Klar ist, dass wir den "Preis der Leipziger Buchmesse" in der Kongresshalle physisch durchführen wollen und werden. Klar ist auch, dass es eine Eröffnung dieses abgespeckten Lesefestes geben wird, mit der Verleihung des "Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung". Das muss jetzt beraten werden, wieviel Teile davon digital sind, was physisch ist. Es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie die Pandemieentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten voranschreitet. Im Positiven sag' ich jetzt mal, dass wir im März halbwegs abschätzen können, was uns im Mai erwartet. Und dann werden wir letzte Entscheidungen treffen.

Aber ich nehme an, dass ein kleineres Format, also eine Fachmesse für Verleger, Autoren, vielleicht Journalisten, jetzt auch nicht mehr in Ihren Überlegungen stattfindet?

Das haben wir so auch nie überlegt. Wir sind in erster Linie eine Publikumsmesse. Wir sind eine Messe der Begegnung zur Sichtbarmachung von Literatur. Das ist sozusagen unser genetischer Code. Und das ist das, was die Branche von Leipzig erwartet. Und deswegen haben wir eben auch die Entscheidung getroffen, diesen Messe-Verbund – der ja aus einer klassischen Buchmesse zum Beispiel mit Publikumsverlagen besteht, aber auch aus einem großen Bildungsteil, aus einem Manga-Comic-Con-Teil, aus einer Antiquariatsmesse, aus einem Buchkunstteil – dass das nicht sinnvoll in ein digitales Format überführbar ist. Das haben auch andere Messen in der Vergangenheit leider sehr bitter gezeigt, dass man viel öffentlich zeigen kann, aber dass die Marktwirkung eine sehr begrenzte bleibt.

Ich höre bei Ihnen so ein bisschen heraus, dass, wenn Sie Investments jetzt eben frühzeitig stoppen, Sie dann aber auch für die Leipziger Buchmesse eben noch eine finanzielle Zukunft sehen.