Nachdem wegen des Corona-Virus die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, ist auch bei der "virtuellen Buchmesse" die Pandemie natürlich für alle ein Thema. Denn wie die meisten Kulturschaffenden leiden Autorinnen und Autoren unter Absagen von Lesungen und Veranstaltungen. Auch die Journalistin Valerie Schönian musste ihre Buchpremieren absagen. "Ich bin traurig", sagt sie. "Aber es gibt Wichtigeres." Der hallesche Fotograf Mario Schneider spricht von einem "Aus-Knopf, der gedrückt wurde". Er findet es interessant, dass alles stillsteht. "Ich bin gespannt, wie sich das auf unsere Seelen auswirkt und uns das rausnimmt aus dem Welten-Rad, das sich ständig dreht." Er, der beruflich ansonsten viel auf Reisen ist, nutze die Zeit nun auch, um mit seiner Tochter Super Mario zu Ende spielen.

Ost-Männer sind nicht nur Wendeverlierer

Greta Taubert Bildrechte: Andreas Lander/ MDR Neben den Auswirkungen des Corona-Virus geht es bei der "virtuellen Buchmesse" vor allem um die Neuerscheinungen, die die Autorinnen und Autoren in halbstündigen Interviews vorstellten. Viele thematisieren darin die Entwicklung in Ostdeutschland. Die Leipziger Journalistin Greta Taubert ist durch die Republik gereist und hat mit Ost-Männern über ihre Sicht aufs Leben und das Mannsein gesprochen. In ihrem Buch "Guten Morgen, du Schöner" und im Gespräch bei MDR KULTUR, bei dem sie virenabwehrende glitzernde Handschuhe trägt, bricht sie eine Lanze für den Ost-Mann, der viel vielfältiger sei als das Klischee vom AfD wählenden Wendeverlierer. Denn die weitaus größere Menge der ostdeutschen Männer laufe schließlich nicht bei Pegida mit.

Empowerment der Nachwendekinder

Valerie Schönian Bildrechte: Andreas Lander/ MDR Auch die Journalistin Valerie Schönian, die kurz vor der Wiedervereinigung in Sachsen-Anhalt zur Welt kam, will in ihrem Buch den Blick auf Leute lenken, die für einen progressiven Osten streiten. In ihrem Buch "Ostbewusstsein“ geht es weniger um Männer als vielmehr um junge Menschen, die sich kaum an die Wende erinnern, aber in Ostdeutschland wohnen. „Die sind da und versuchen, ihre Heimat besser zu machen“, sagt sie. Auch Schönian ist Nachwendekind und nach eigenem Bekunden im Bewusstsein von 16 Bundesländern aufgewachsen. Irgendwann bekam sie aber mit, dass doch Unterschiede zwischen Ost und West gemacht werden. Als sie in München war, landete sie als "Ossi" in einer Schublade, die ihr nicht behagte. Also schrieb sie darüber, "warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die Deutsche Einheit bedeutet". Ein Aufruf zum Ostempowerment. "Es gibt hier noch viele Freiräume, die lange als Leere betrachtet wurden“, sagt sie, "aber da können viele Dinge entstehen."

Jan Wenzel und Wolfgang Schwärzler haben das Buch "Das Jahr 1990 freilegen" herausgebracht. "Es ist eins der interessantesten Jahre für mich", sagt Jan Wenzel. Man solle nicht auf die Erinnerung vertrauen, denn sie könne trügerisch sein. In ihrer "Remontage" des Jahres 1990 kann man beobachten, wie in einer recht kurzen Zeit die Euphorie wegrutscht: Am 15. Januar wurde die Stasi-Zentrale in Ost-Berlin gestürmt, aber bis zum Tag der Deutschen Einheit im Oktober ist viel passiert.

Ein gespaltenes Land

Hans-Joachim Maaz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach vielen Rückblicken und Auseinandersetzungen mit der DDR-Geschichte und ihren Folgen in einem wiedervereinten Land, schauen einige Neuerscheinungen auch auf dem Ist-Zustand der heutigen Gesellschaft. Der Analytiker Hans-Joachim Maaz hat in seinem Buch "Das gespaltene Land" ein Psychogramm versucht. "Mit der Spaltung schwindet die Empathie", hat er beobachtet. "Aber das Leben ist nie schwarz-weiß“, betont er. Es herrsche die Auffassung, dass es nur eine richtige Meinung gebe. "Das ist das Ende der Basis einer Auseinandersetzung." Für ihn ist das demokratische Leben davon geprägt, dass man das gegenüber verstehen will. "Wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, will ich ihn doch verstehen", glaubt. Das fange dann damit an, dass man seine eigene Meinung reflektiert.

Auch Michael Kraske hat eine Spaltung wahrgenommen, und zwar in Ostdeutschland. "Wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört", lautet der Untertitel seines Buchs "Der Riss", in dem der Leipziger Journalist darlegt, wie der offene Rassismus zugenommen hat. "In Sachsen scheinen sich an Gesellschaft und Institutionen an rechte Gewalt gewöhnt zu haben", sagte Kraske. Rechte Übergriffe seien normal geworden. "Eine Lösung ist dringend nötig", sagt er und hat auch einige Vorschläge: Mehr Unterstützung für soziale und demokratische Projekte, aber auch dass die Gehälter zwischen Ost und West angepasst werden.

Pandemie und Globalisierung

Mit der globalisierten Welt setzt sich der ehemalige Außenminister Joschka Fischer heute auseinander. "Willkommen im 21. Jahrhundert", heißt sein neue Buch, in dem er "Europas Aufbruch und die deutsche Verantwortung" behandelt. "Die Welt verändert sich radikal", sagt Fischer im Gespräch mit MDR KULTUR. "Es gibt offensichtlich einen angeborenen Konservatismus im menschlichen Denken." Für ihn werde die wichtigste Entscheidung in diesem Jahr sein, wie die USA wählt.