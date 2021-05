In Leipzig wird dem britischen Fotografen und Essayisten Johny Pitts am Mittwoch der Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Aus diesem Anlass werden bis zum 30. Juni am Nikolaikirchhof und am Hauptbahnhof großflächige Bilder aus seinem Buch "Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze Europa" gezeigt. Stadtverwaltung und Messe Leipzig erklärten, Ziel sei es, trotz der andauernden Corona-Pandemie ein breites Publikum zu erreichen.

Mit 20.000 Euro dotiert

Pitts erzählt in seinem Band "Afropäisch" von Reisen unter anderem nach Berlin, Paris oder Marseille, wo er fragt, welche Bedeutung Schwarze Kultur für die europäische Identität hat. Am Ende erkennt er, dass Europa eben schon in der Vergangenheit nicht nur von weißen Menschen geprägt wurde.