Manchmal allerdings schimmert unter diesem Filter der Überaufmerksamkeit doch so etwas wie eine Trauer, eine leise Verzweiflung oder auch eine große Müdigkeit durch, weshalb der Erzähler denn auch so fasziniert ist von dem Skispringer Michael. Der nämlich scheint aus einer längst vergangenen, in sich stimmigen Welt zu kommen: einer Welt, in der die Menschen noch Goldmedaillen gewinnen wollten und sich dafür stundenlang in Kraftkellern oder Skisprungschanzen quälten.