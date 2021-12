In seinem im Oktober 2020 im Paul Zsolnay Verlag Wien erschienenen Buch "Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen" schreibt Gauß über die Sitten, Sprachen, Gebräuche, Literaturen und Religionen europäischer Minderheiten: Von den Bewohnern der Zips und der Batschka, über die chaldäischen Christen in der syrisch-orthodoxen Kirche, über die Aromunen, die eine eigenständige Sprache sprechen und im Norden Griechenlands, in Bulgarien, Nordmazedonien und Albanien leben und über die Roma in der Slowakei.



In der Begründung der Jury zur Vergabe des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung heißt es: "Wenn Karl-Markus Gauß an Europa denkt – und wahrscheinlich gibt es keinen Schriftsteller in Europa, der öfter und nachhaltiger über dieses kleine Gebiet westlich des russischen Reiches nachdenkt –, dann denkt er über die Minderheiten nach, die sich immer noch in den Rissen dieses einsturzgefährdeten Gebäudes halten."