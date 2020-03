Die Schauspielerin Katja Riemann berichtet in ihrem Buch "Jeder hat. Niemand darf. Projektreisen" von ihrem Einsatz für die Rechte von Frauen und Mädchen. Seit zwei Jahrzehnten engagiert sie sich als UNICEF-Botschafterin. Sie beschreibt ihre erschütternden und dennoch häufig auch optimistischen Begegnungen und Erlebnisse. Die Amplituden des Lebens in beiden Richtungen kennenzulernen, ist etwas, was ein Leben bereichert und einen Menschen zu einer komplexeren, differenziert denkenden Personen macht, erzählt Riemann im MDR KULTUR-Gespräch.