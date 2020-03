Die Religions-Webseite www.kirche-entdecken.de erhält den 1. Platz beim diesjährigen Kinder-Online-Preis. Das gab der Mitteldeutsche Rundfunk am Dienstag bekannt. Die Auszeichnung ist mit 2.700 Euro dotiert und wird vom MDR-Rundfunkrat vergeben. Die Jury hob hervor, dass hier auf "spielerische Art und Weise Wissen über den christlichen Glauben und auch andere Religionen" vermittelt werde. Die 'Kirchenelster Kira' führt Kinder "intuitiv von der äußeren in die innere Kirche", so dass sie den Kirchenraum mit Liedtafeln, Kanzel, Taufbecken, Altar kennenlernen können. Der Internet-Auftritt wird von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Hannover betrieben.