Wie sieht unsere Welt aus nach der Klimakatastrophe? In den zwei Klima-Dystopien "Equilon" und "Godland" ist die Welt geteilt: In die wenigen, die es in eine virtuelle oder abgeschottete heile Welt geschafft haben und jene, die in einer zerstörten Welt um ihre Lebensgrundlagen kämpfen müssen. Die beiden Autor*innen Sarah Raich und Martin Schäuble lesen aus ihren Büchern, sprechen über ihre dystopischen Zukunftsszenarien und wie wir solche Klimadystopien noch verhindern können.