Da ich ein kleiner Ordnungsfreak bin und im Alltag auch gern mal die ein oder andere To-do-Liste erstelle, war es naheliegend dies auch für die Cosplays zu erstellen. Man verliert den Überblick nicht so schnell und ich weiß was ich noch benötige oder was ich bereits besitze. Es sind nämlich oftmals die kleinen Details, die am Anfang gar nicht auffallen, wie Schmuck oder andere Accessoires, welche ich für das Cosplay noch brauche. Deswegen habe ich, nachdem ich schon mal etwas Onlineshopping betrieben habe, mit den Checklisten begonnen. Also Haken hinter das, was bestellt ist und was schon Zuhause im Schrank liegt.

Mein Cosplayplan für einen Tag an der Convention ist Trafalgar Law aus "One Piece" in einer weiblichen Version. Da es das erste Mal nach acht Jahren endlich mal wieder auf die Manga-Comic-Con in Leipzig geht, dachte ich es wäre ein passendes Cosplay wieder den Charakter zu machen, mit dem damals alles anfing, diesmal natürlich detailgetreu.



Daher hieß es jetzt erst mal überlegen, was genau benötige ich für das Cosplay. Will ich alles selbst nähen oder kaufe ich mir die einzelnen Kleidungsstücke und optimiere ich sie so nach meinen Wünschen. Man könnte natürlich auch ein komplett fertiges Cosplays kaufen. Ich entschied mich jedoch für die zweite Variante und werde einzelne Kleidungsstücke für mich optimieren.



Außerdem benötige ich noch eine passende Perücke für den Charakter, die später noch gestylt werden muss. Ich starte jetzt also erst mal mit Onlineshopping, um alle Kleidungsstücke die ich benötige, zu bestellen. Zusätzlich werde ich aber auch in die Läden gehen, um die Sachen, die ich für das Nähen und Zeichnen auf der Kleidung brauche, zu besorgen , da sich das einfacher gestaltet als alles online zu kaufen.