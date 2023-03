Deshalb kam mir spontan die Idee, dass ein Herz ja ein gutes Accessoire abgeben würde. Ich suchte zunächst im Internet, ob man so etwas vielleicht kaufen kann. Leider nein. Die zweite Idee war, ein Herz zu erwerben, wie man es sonst für den Anatomie-Unterricht nutzt. Da war das Problem, dass diese Modelle oft nur mit integrierter Platte zu haben sind. Mit anderen Worten: Es klappte nicht auf die einfache Weise, also musste modelliert werden.

Ich orientierte mich an meinen Anatomie-Büchern, um ein relativ detailgetreues Herz zu modellieren. Nachdem die ganze Masse dann getrocknet war, malte ich alles mit roter Acryl-Farbe an. Es fehlten also nur noch Blutspritzer. Da der erste Versuch mit dem Kunstblut nicht funktionierte, probierte ich es mit einer Mischung aus Farbe und Kunstblut. Das Ganze hielt dann auch und konnte trocknen.

Das Herz musste jetzt noch in einen Würfel, da dies auch im Anime so ist. Ich bestellte mir dafür einen Acryl-Fotowürfel, um das Herz darin einzukleben, damit es den Halt nicht verliert. Anschließend habe ich die Seiten vom Würfel ebenfalls verklebt, damit alles fest ist und nichts mehr auseinanderfallen kann. Lauras selbst modelliertes Herz für Trafalgar Law. Bildrechte: MDR / Laura Becker

Montag, 6. März 2023 | Cosplay und seine Schattenseiten

So unfassbar viele Conventions habe ich seit Beginn vom Cosplayen noch gar nicht besucht, da wegen Corona ja vieles nie stattgefunden hat. Ich kann aber sagen bzw. mich auch glücklich schätzen, dass ich persönlich noch keine negativen Erfahrungen auf Conventions erleben musste.

Natürlich gibt es den einen oder anderen Blick von Menschen, die mit der ganze Szene nichts anfangen können, oder Bilder, die einfach gemacht werden. Das ist auch eine Sache, die uns Cosplayer stört. Wenn einfach ungefragt Bilder gemacht werden. Es wirkt wie Paparazzi-Fotos. Wenn normal gefragt wird, sagt auch keiner was, es geht einfach um das Posieren. Ich möchte einfach meinem Charakter, den ich cosplaye, möglichst gut darstellen.

Cosplayerin Laura (links) und ihre Freundin Mizuki (rechts) in der Rolle zweier Tokyo Revengers Bildrechte: Laura Becker Leider gibt es nicht nur komische Blicke von Außenstehenden. In der Cosplay-Community gibt es leider auch ziemlich viel Hass. Man wird verurteilt, weil man keine Kontaktlinsen trägt in der Augenfarbe des Charakters und bei den Körpermaßen gibt es auch unfassbar viel Hate. Es gibt keinen Grund, andere Cosplayer zu verurteilen. Wir teilen alle das gleiche Hobby und sollten uns gegenseitig unterstützen.

Das alles sind relative Seltenheiten und sollte einem, wenn man mit den Hobby starten will, auch nicht davon abhalten. Es gibt auf den Cons so viele liebe Menschen, die einem Komplimente machen und nach Fotos fragen. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr auf der DoKomi war, wurde ich so oft nach Fotos gefragt und das macht einen Cosplayer einfach so unfassbar glücklich, da man weiß, dass das Cosplay gut ankommt bei den Leuten. Es bestärkte mich nochmal um ein Vielfaches, weiter zu machen und noch besser zu werden.

Montag, 27. Februar 2023 | Schwertkämpfer ohne Schwert?

Meine erste Convention, die ich jemals besuchte, war ja die LBM. Ich war total begeistert von der Menge an Ständen bzw. Ausstellern und natürlich auch von der Masse an Menschen. Ein großes Augenmerk waren für mich die Waffenaussteller. Mein Charakter Trafalgar Law ist ein Schwertkämpfer, wodurch ich natürlich neugierig wurde und nach seinem Schwert Ausschau hielt. Ich wurde fündig und musste es logischerweise kaufen, denn was ist ein Schwertkämpfer ohne sein Schwert?

Das Schwert kommt jetzt endlich wieder zum Einsatz, aber vorher musste ich noch mal ein paar Details verbessern. So, wie ich es kaufte, gleicht es dem Original nicht zu 100 Prozent. Die Kreuze waren nur auf einer Seite der Schwertscheide und auch das weiße Band ist eigentlich rot.

Für ihren "One Piece"-Charakter Trafalgar Law hat Laura ein Schwert aufbereitet. Bildrechte: MDR/Laura Becker

Es kamen jetzt also wieder die Pinsel zum Einsatz. Die Kreuze auf der einen Seite malte ich noch mal nach, da an der einen oder anderen Stelle die weiße Farbe bereits fehlte. Auf der anderen Seite musste ich die Kreuze dann komplett aufmalen. An der unteren Seite des Schwertes ergänzte ich anschließend einen Goldrand, der ebenfalls fehlte.

Jetzt musste ich mich noch um das Band kümmern. Das weiße Band wanderte an den Schwertgriff, wo es auch im Original hingehört. An die Stelle vom weißen Band kam jetzt die rote Kordel zum Einsatz. Ich wickelte sie gleichmäßig um die Schwertscheide und verknotete die Enden. Damit hat mein Cosplay jetzt auch das passende Schwert.

Montag, 20. Februar 2023 | Let's start with the Jeans

Wie in meinem Blog von letzter Woche schon erzählt, habe ich mich diese Woche mit der gefleckten Jeans meines Cosplays befasst. Meine Idee am Anfang war es, mit einem Stoffmarker, der nach dem Waschen verschwinden sollte, die Umrisse zu zeichnen. Da es aber eine sehr helle Jeans ist, hatte ich Angst, dass man den Marker am Ende doch noch sieht. Ich habe mich also für Schneiderkreide entschieden, da mir das sicherer erschien. Eine Figur von Trafalgar Law diente Laura als Malvorlage. Bildrechte: Laura Becker

Ich begann mit den Umrissen der Flecken. Als Vorlage für die ungefähre Position, diente mir eine Figur von Trafalgar Law, an der ich mich orientieren konnte. Nachdem die Umrisse mit der Schneiderkreide fertig waren, zeichnete ich alles mit meinem schwarzen permanenten Stoffmarker nach und füllte die Flecken anschließend mit Textilfarbe aus. Zufrieden mit dem Ergebnis: Laura wird Trafalgar Law dank Jeans immer ähnlicher. Bildrechte: Laura Becker

Ich ließ am Ende alles trocknen und probierte im Nachhinein die Jeans an. Beim Anprobieren fiel mir auf, dass bei den Flecken im oberen Bereich etwas die schwarze Farbe fehlte. Das lag daran, dass es eine sehr dehnbare Jeans ist, wodurch die Flecken bei den Oberschenkeln leicht gedehnt worden und die Farbe dort nicht mehr so kräftig war.

Ich malte also die oberen Flecken nochmal mit der Textilfarbe nach und verstärkte damit die Deckkraft.

Montag, 13. Februar 2023 | Shopping: Auf der Suche nach den richtigen Teilen

Damit es mit meinem Cosplay für die MCC weiter gehen kann , habe ich etwas in den Läden in meiner Region gestöbert. Ich ging auf die Suche nach einer hellen Jeans sowie einem Textilmarker und Texilfarbe und wurde letzten Endes auch fündig.

Neben der auffälligen Mütze, welche mein Cosplay-Charakter Trafalgar Law trägt, gehört auch die helle Jeans mit schwarzen Flecken zu seinen Markenzeichen. Laura hat endlich die passende Jeans gefunden. Da müssen nun noch schwarze Flecken drauf. Bildrechte: MDR/Laura Becker

Mein Plan ist es jetzt zunächst mit einem Stoffmarker, der nach dem Waschen verschwindet, die Flecken auf die Jeans zu malen. Wenn ich nämlich direkt mit dem Textilmarker starten würde und mich vermale, könnte ich es nicht mehr retten, da der Marker waschfest ist. Also Skizze, dann Outlines mit dem Marker und zum Schluss alles mit der Farbe ausmalen.

Also der Plan für die Woche wird die gefleckte Jeans, in der Hoffnung, dass alles nach Plan läuft!

Montag, 6. Februar 2023 | Erstes It-Piece für das Cosplay-Outfit

Das Markenzeichen von meinem Charakter Trafalgar Law ist seine auffällige weiße Mütze mit schwarzen Flecken. Diese Mütze habe ich mir an Weihnachten schenken lassen – somit war das erste Teil für mein Cosplay schonmal gesetzt.

Was mir jedoch an der Mütze überhaupt nicht gefiel: Dass sie viel zu plüschig war, sodass sie eher an einen Pilzkopf erinnerte. Außerdem saß sie auch nicht wirklich fest auf dem Kopf wie bei einer Basecap. Cosplayerin Laura hat das erste It-Piece für ihren Trafalgar Law in Handarbeit fertig gestellt. Bildrechte: MDR/Laura Becker

Um dieses Problem zu beheben, habe ich zunächst die Naht an der Mütze aufgetrennt, um dann etwas von der Füllmasse zu entfernen. Als mir die Form gut gefiel, nähte ich alles wieder zu.

Jetzt gab es nur noch das Problem mit der Festigkeit auf dem Kopf. Und hier kam die weiße Basecap, die ich mir bestellt habe, ins Spiel: Ich setzte sie in die Mütze ein und klebte anschließend mit Sekundenkleber beide Kappenschilder zusammen. Zudem nähte ich ganz vorne an den Seiten beide Kappen aneinander, für den optimalen Halt. Bis zur Leipziger Buchmesse ist noch etwas Zeit – Laura ist mit ihrem Cosplay aber schon einen Schritt weiter gekommen. Bildrechte: MDR/Laura Becker

Montag, 30. Januar 2023 | Checklisten führen

Da ich ein kleiner Ordnungsfreak bin und im Alltag auch gern mal die ein oder andere To-do-Liste erstelle, war es naheliegend dies auch für die Cosplays zu erstellen. Man verliert den Überblick nicht so schnell und ich weiß was ich noch benötige oder was ich bereits besitze. Es sind nämlich oftmals die kleinen Details, die am Anfang gar nicht auffallen, wie Schmuck oder andere Accessoires, welche ich für das Cosplay noch brauche. Deswegen habe ich, nachdem ich schon mal etwas Onlineshopping betrieben habe, mit den Checklisten begonnen. Also Haken hinter das, was bestellt ist und was schon Zuhause im Schrank liegt.

Damit ja nichts vergessen wird, setzt Laura auf To-do-Listen. Bildrechte: MDR/Laura Becker

Zudem habe ich mir für die beiden anderen Cosplays, die ich für die Tage auf der Manga-Comic-Con geplant habe, eine Liste erstellt. Da diese Cosplays jedoch fast vollständig sind, konnte ich auf diesen Listen bis auf ein oder zwei Punkte alles abhaken. Ich kann mich also fast ausschließlich auf das Cosplay für Trafalgar Law konzentrieren.

Jetzt heißt es erst mal warten, dass die ersten Bestellungen ankommen.

Dienstag 24. Januar 2023 | Laura hat sich entschieden