Ein paar Tage später testete ich das Cosplay für Emma Sano. An sich gefiel mir alles gut an dem Cos-Test, bis auf die Perücke. Für mein Empfinden hatte die Perücke zu wenig Locken. Aber dieses Problem würde ich ein Abend vorher beheben. Da durch den Transport die meisten Locken sich eh wieder lösen würden, würde es nichts bringen das vorher schon zu locken. Bei sehr aufwendig gestylten Perücken, würde ich sie auf einem Perückenkopf transportieren, damit alles perfekt bleibt, aber in meinem Fall ist das nicht notwendig.

Da die Cos-Test erfolgreich waren, kann ich die Woche endlich mit dem Packen beginnen und die Woche darauf geht es dann endlich zur LBM.

Montag, 10. April 2023 | Oberkörperfrei mit Tattoo: Das letzte Teil ist fertig

Es ist geschafft: Alle Cosplays sind jetzt komplett fertig. Als letztes fehlte mir nur noch ein Oberteil für meinen Charakter Ran Haitani aus "Tokyo Revengers". Bei diesem Cosplay bzw. Outfit ist er oberkörperfrei. Es musste also eine Lösung für dieses Problem her. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich Silikon Bodys kauft. Also einen Fake-Männeroberkörper oder einen weiblichen Oberkörper, es gibt da viele Varianten. Allerdings sind Silikon-Bodys nicht günstig. Wenn ich mehr Cosplays hätte, wo man so einen Body benötigen würde, wäre es eine gute Investition, aber das ist nicht der Fall.

Es musste also eine günstigere, aber genauso gute Option her. Mein Plan war, etwas wie einen Sport-BH in beige zu kaufen. Ich wurde tatsächlich auch schnell fündig. Das Verzwickte an der Sache war jetzt nur noch das Tattoo. Bei diesem Cosplay trägt der Charakter auf seiner kompletten linken Körperhälfte ein Tattoo. Das Tattoo hatte ich letzte Woche bereits ausgedruckt. Das Komplizierte bestand jetzt also darin, die Stellen, die vom Sport-BH verdeckt waren, darauf zu vervollständigen. Alleine hätte das wahrscheinlich nie funktioniert, sodass ich mir Hilfe von einer Freundin holte. Noch nicht fertig ausgemalt, aber so wird das Tatoo auf dem "nackten" Oberkörper für Lauras Cosplay von Ran Haitani aus "Tokyo Revengers" aussehen. Bildrechte: Laura Becker