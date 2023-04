Cosplay-Blog zur Buchmesse: Laura als Emma Sano auf der MCC

Montag, 24. April 2023 | Ich packe meinen Koffer und nehme mit

Die letzten Wochen vergingen so schnell und jetzt ist es endlich soweit. Diese Woche startet die Leipziger Buchmesse. Da die letzten Jahre die Buchmesse ausfiel, steigt die Vorfreude auf diese Convention nochmal umso mehr.

Wohlüberlegtes Packen: Laura arbeitet mit Packtaschen für jedes Cosplay Bildrechte: Laura Becker

Ich begann die letzten Tage also mit dem Packen meines Koffers. Und ich muss sagen, für 3 Tage Convention nehme ich gefühlt meinen halben Kleiderschrank mit. Eine große Hilfe für das richtige Organisieren waren mir sogenannte Packtaschen. Jedes Cosplay bekam seine eigene Tasche, wodurch mir das morgendliche Suchen aller Teile erleichtert werden soll. Denn wer kennt es nicht , dass man in der Hektik am Morgen nicht alles findet. Ich bin nämlich ein kleiner Ordnungsfreak, dem so etwas wichtig ist. Einen Tag vor der Con würde ich den Rest wie Waschtasche mit Kosmetik und Elektrosachen einpacken.

Jetzt muss nur noch die Fahrt geplant werden. Es bietet sich immer an bei Conventions die mehrere Tage gehen eine Unterkunft zu buchen, wenn man nicht selbst dort wohnt. Das erspart einem den Stress auf der Straße und die Parkplatzsuche. Das tolle an den Tickets ist nämlich die Berechtigung für die öffentlichen Verkehrsmittel. Mein Glück ist, dass ich bei einer guten Freundin unterkommen kann, die ebenfalls alle Tage auf der Con sein wird.

Ich kann jetzt es kaum erwarten, mich endlich ins Auto zu setzen und nach Leipzig zu fahren.

Montag, 17. April 2023 | Laura macht erste Cos-Tests

Was ist eigentlich ein Cos-Test? Ein Cos-Test ist ein Cosplaytest, das heißt ich probiere das Cosplay mit kompletten Make-up, Perücke und Outfit einmal an. Das ist wichtig um einmal zu sehen, ob alles zusammenpasst. Besonders beim Make-up muss man sich manchmal häufiger rumprobieren. Manchmal muss man auch nochmal etwas an der Perücke abändern. Laura will nach dem Costest für Emma Sano an den Locken der Perücke arbeiten. Bildrechte: Laura Becker

Ich habe mich diese Woche ebenfalls mit meinen Cos-Tests befasst. Als erstes testete ich Trafalgar Law, das Cosplay wo ich die letzten Wochen die meiste Zeit hineininvestiert habe. Ich probierte mich an einem Make-up samt Fakewimpern. Das war für mich eine kleine Herausforderung. Ich trage nie Fakewimpern und das Ankleben muss geübt sein. Damit ich nicht am Morgen der Convention da stehe und Probleme damit habe, probierte ich es einmal aus. Der erste Versuch ging, wie zu erwarten, in die Hose. Aber beim zweiten Versuch mit dem Kleben, klappte alles. Ich habe da einfach eine ideale Lösung für mich gefunden. Der Rest lief perfekt ab und das komplette Cosplay gefiel mir unfassbar gut, sodass die Vorfreude auf die Convention stieg. Laura als female Trafalgar Law mit gepunkteter Mütze, Federboa und Tattoos Bildrechte: Laura Becker

Ein paar Tage später testete ich das Cosplay für Emma Sano. An sich gefiel mir alles gut an dem Cos-Test, bis auf die Perücke. Für mein Empfinden hatte die Perücke zu wenig Locken. Aber dieses Problem würde ich ein Abend vorher beheben. Da durch den Transport die meisten Locken sich eh wieder lösen würden, würde es nichts bringen das vorher schon zu locken. Bei sehr aufwendig gestylten Perücken, würde ich sie auf einem Perückenkopf transportieren, damit alles perfekt bleibt, aber in meinem Fall ist das nicht notwendig.