Die Leipziger Buchmesse ist das größte Lesefest Deutschlands – und einer der größten Treffpunkte der Cosplay-Szene. Die Manga-Comic-Con prägt in den Messetagen die ganze Stadt. Ob in Messehallen und bei Lesungen, an Fußgängerampeln oder in Straßenbahnen – überall ziehen Cosplayer*innen mit beeindruckenden Kostümen, Perücken, Make-ups und Accessoires die Blicke auf sich. Die Reaktionen im Umfeld reichen von Begeisterung bis Unverständnis. Wir haben zwei Cosplayerinnen eingeladen, in einem Blog auf mdrkultur.de Einblicke in ihr außergewöhnliches Hobby zu geben.