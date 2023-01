Noch drei Monate. Dann öffnen sich die Tore der Leipziger Buchmesse – idealerweise sind bis dahin auch die Cosplays fertig. Doch wo fängt man damit an?

In meinem Fall ist Brainstorming angesagt. Ich überlege mir, wie viele Outfits ich brauche, was zum Wetter passt, und welche Regeln ich beachten muss. Nicht zu breit. Nicht zu viel Haut. Nicht spitz. Das und noch viel mehr sind die Richtlinien in Leipzig.