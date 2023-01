Montag, 30. Januar 2023 | Sophie und die Do-it-yourself-Frage

Es existiert der Irrglaube, dass Cosplay nur dann Cosplay ist, wenn man seine Kostüme von Hand gemacht hat. Das mag vor einigen Jahren wegen des stark eingeschränkten Angebots an vorgefertigten Bestandteilen so gewesen sein, aber heute ist Cosplay gleich Cosplay. Außer bei Wettbewerben gilt: Gekauft ist ebenso gut wie selbstgemacht.

Denn bei Cosplay wird man selbst gerne einmal zum Pionier, was die Umsetzung des eigenen Kostüms angeht. Anleitungen sind nach wie vor Mangelware – bei der unendlichen Menge an Serien, Videospielen, Comics und Co. überrascht das nicht. Vor allem für Anfänger wird das schnell zu viel.

Wer Cosplayer ist, darf vor Improvisation nicht zurückschrecken. Wenn die Nähmaschine mal wieder den Stoff frisst, die Farbe nicht deckt wie sie soll oder das im Internet bestellte Kostüm trotz aller Recherche doch nicht passt, ist Geduld angesagt.

Wer letzte Woche auf meinem Mindmap genauer hingesehen hat, konnte feststellen, dass ich für dieses Jahr große Pläne habe: vier Tage Messe, vier verschiedene Outfits. Mindestens eines davon möchte ich komplett allein angehen: ein tragbares Kleid aus Papier. Alte, aufgrund von Schäden nicht mehr lesbare Bücher dienen als Spender. Auch das kann Cosplay sein. Aus alten Büchern will Sophie-Marie sich ein Kleid aus Papier basteln. Bildrechte: MDR/Sophie-Marie Ludwig

Damit fängt die Improvisation bei mir an, denn außer Inspiration findet man im Internet nichts. Mein Zimmer ist unlängst zur Bastelstube geworden. Auf dem Boden liegen Planen aus Bücherseiten, um ein Schnittmuster daraus zu machen. Wenn das schiefgeht, darf ich noch einmal ganz von vorne anfangen – learning by doing.

Das vorläufige Fazit: Die anderen drei Kostüme werden zum Schonen meiner Nerven fertig gekauft.

Dienstag, 24. Januar 2023 | Sophie auf Ideensuche

Noch drei Monate. Dann öffnen sich die Tore der Leipziger Buchmesse – idealerweise sind bis dahin auch die Cosplays fertig. Doch wo fängt man damit an?

In meinem Fall ist Brainstorming angesagt. Ich überlege mir, wie viele Outfits ich brauche, was zum Wetter passt, und welche Regeln ich beachten muss. Nicht zu breit. Nicht zu viel Haut. Nicht spitz. Das und noch viel mehr sind die Richtlinien in Leipzig.

Noch wichtiger sind für mich das Wer und Wie viel: Wer will ich sein? Wie viel darf es mich kosten? Für die Wahl des Charakters, den ich darstellen möchte, mache ich mir eine Liste mit Ideen. Die Gründe können noch so banal sein. Manchmal konnte ich mich mit dem Charakter identifizieren, manchmal gefiel mir die Kleidung besonders gut.

Was folgt, ist eine Kostenaufstellung. Perücken, Kleidung, Make-up, Requisiten. Ich bin dabei noch nicht bewandert genug, um all meine Cosplay-Träume selbst umzusetzen. Zu meiner Kostenaufstellung gehört also auch, wo ich meine Kostüme kaufen kann. Das Stichwort sind Versandkosten und Zollgebühren.