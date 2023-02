Montag, 13. Februar 2023 | Prüfungsstress: Sophie legt Cosplay-Nachtschicht ein

Wieder ist eine Woche ins Land gezogen. Eine Woche, die für mich äußerst ereignisreich und voller Termine, dafür aber rund um das Thema Leipziger Buchmesse sehr ruhig war.

Tatsächlich hatte ich befürchtet, diesen Eintrag mit einem einfachen "Nichts passiert. Wir sehen uns nächste Woche"-Post füllen zu müssen. Doch dann kam nach meiner letzten Uni-Prüfung am Donnerstag doch noch der nächtliche Tatendrang. Der abfallende Stress der Klausurenphase hatte wohl sein Übriges getan.

Jedenfalls fand ich mich abends um halb zwölf unerwarteterweise doch noch an einem Schreibtisch wieder, an dem ich am Vortag noch Karteikarten geschrieben hatte. Für nächste Woche habe ich mir vorgenommen, endlich meine Pläne für Kostüme zu finalisieren. Auf Social Media aktive Cosplayer teilen ihre Vorhaben gerne unter dem Begriff Con Line-Up. Rund zwei Monate vor der Convention erschien es von der Uhrzeit einmal abgesehen sinnvoll, zu schauen, welche Stoffe ich überhaupt noch im Schrank habe. Stoffe-Inventur um Mitternacht, um nicht im Con Crunch zu enden: Heißt, mit dem Cosplay bis zur Leipziger MCC nicht fertig zu werden. Bildrechte: MDR/Sophie-Marie Ludwig

Dreißig Minuten und eine ausgiebige Stoffinventur später hatte ich so zumindest das Gefühl, einen Schritt mehr in Richtung vollendetes Cosplay gemacht zu haben.

Obwohl mich mein Kalender jeden Tag daran erinnert, dass die Messe näher rückt, ist und bleibt Cosplay aber nun einmal nur ein Hobby für mich. Die Uni geht vor. Ebenso meine Freunde und die Familie.

Dementsprechend oft kommt es gerne mal zu (unfreiwilligen) Nachtschichten, wenn einen das Projekt nicht schlafen lässt. Bastelt man noch in der Nacht vor der Convention an seinem Cosplay nennt sich das Con Crunch – und damit ich so einen nicht erlebe, wird nach den letzten Deadlines für Hausaufgaben endlich regelmäßig an den Kostümen gearbeitet!

Montag, 6. Februar 2023 | Sophie und der Weg nach Leipzig

Plötzlich haben wir schon Februar. Die ersten Materialien wurden bestellt und immer mehr Pläne geschmiedet, ehe letzte Woche der Ticketverkauf begann. Dabei ist die Eintrittskarte natürlich der Grundstein für das gesamte Wochenende auf der Buchmesse – egal, ob man nun im Cosplay erscheint oder nicht.

Während ich auf die Lieferungen oder Rückmeldungen von Personen für die Cosplays warte, nimmt die Reiseplanung Form an. Auch hier spielen die Kostüme, die ich tragen werde, eine besondere Rolle, denn eine Fahrt vom Hotel zur Messe mit einem Reifrock will reiflich überlegt sein. Dazu kommt die Frage, wie man den Weg nach Sachsen antritt.

Bevor ich mit Cosplay anfing, war die Prozedur mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Morgens in den Zug, Umsteigen in Hamburg und Berlin, abends wieder zurück. So hatten meine liebste Reisebegleitung, besser bekannt als mein Vater, und ich es in den ersten Jahren gemacht. Irgendwann war eine Übernachtung dazugekommen, als ein Tag auf der Messe zu wenig wurde. Mit meinem Cosplay-Debüt 2019 mangelte es schlussendlich am Platz.

Gestylte Perücken auf Perückenköpfen wollen ebenso mitgenommen werden wie die verschiedenen Kleidungsstücke. Und davon haben alle Cosplayer besonders viele mit, weil man nach der Messe im Hotel wieder in normale Kleidung schlüpft, wenn man nicht gerade aus der Nähe kommt oder nur einen Tag vor Ort ist.

Wer an den Messeabenden schon einmal am Hauptbahnhof war, wird dort über Schlangen an Menschen im Cosplay gestolpert sein. Diese zieren gerne die Gänge, bevor die Züge fahren und man noch etwas Warmes im Bauch haben möchte.

Sophie und ihr Vater reisen in diesem Jahr mit dem Auto zur MCC. Bildrechte: MDR/Sophie-Marie Ludwig

Allein schon deswegen haben wir uns für das Auto entschieden. Spätestens die Aussicht darauf, ansonsten in ausladender Kleidung in der Straßenbahn zu stehen und allen anderen Fahrgästen noch mehr die Luft zum Atmen zu nehmen, hatte mich davon überzeugt.

Cosplay bedeutet also auch, Rücksicht auf alle zu nehmen, bevor man sich kostümiert in die Massen stürzt.Für die MCC 2023 greife ich also wieder zur guten, alten Landkarte.

Montag, 30. Januar 2023 | Sophie und die Do-it-yourself-Frage

Es existiert der Irrglaube, dass Cosplay nur dann Cosplay ist, wenn man seine Kostüme von Hand gemacht hat. Das mag vor einigen Jahren wegen des stark eingeschränkten Angebots an vorgefertigten Bestandteilen so gewesen sein, aber heute ist Cosplay gleich Cosplay. Außer bei Wettbewerben gilt: Gekauft ist ebenso gut wie selbstgemacht.

Denn bei Cosplay wird man selbst gerne einmal zum Pionier, was die Umsetzung des eigenen Kostüms angeht. Anleitungen sind nach wie vor Mangelware – bei der unendlichen Menge an Serien, Videospielen, Comics und Co. überrascht das nicht. Vor allem für Anfänger wird das schnell zu viel.

Wer Cosplayer ist, darf vor Improvisation nicht zurückschrecken. Wenn die Nähmaschine mal wieder den Stoff frisst, die Farbe nicht deckt wie sie soll oder das im Internet bestellte Kostüm trotz aller Recherche doch nicht passt, ist Geduld angesagt.

Wer letzte Woche auf meinem Mindmap genauer hingesehen hat, konnte feststellen, dass ich für dieses Jahr große Pläne habe: vier Tage Messe, vier verschiedene Outfits. Mindestens eines davon möchte ich komplett allein angehen: ein tragbares Kleid aus Papier. Alte, aufgrund von Schäden nicht mehr lesbare Bücher dienen als Spender. Auch das kann Cosplay sein. Aus alten Büchern will Sophie-Marie sich ein Kleid aus Papier basteln. Bildrechte: MDR/Sophie-Marie Ludwig

Damit fängt die Improvisation bei mir an, denn außer Inspiration findet man im Internet nichts. Mein Zimmer ist unlängst zur Bastelstube geworden. Auf dem Boden liegen Planen aus Bücherseiten, um ein Schnittmuster daraus zu machen. Wenn das schiefgeht, darf ich noch einmal ganz von vorne anfangen – learning by doing.

Das vorläufige Fazit: Die anderen drei Kostüme werden zum Schonen meiner Nerven fertig gekauft.

Dienstag, 24. Januar 2023 | Sophie auf Ideensuche

Noch drei Monate. Dann öffnen sich die Tore der Leipziger Buchmesse – idealerweise sind bis dahin auch die Cosplays fertig. Doch wo fängt man damit an?

In meinem Fall ist Brainstorming angesagt. Ich überlege mir, wie viele Outfits ich brauche, was zum Wetter passt, und welche Regeln ich beachten muss. Nicht zu breit. Nicht zu viel Haut. Nicht spitz. Das und noch viel mehr sind die Richtlinien in Leipzig.

Noch wichtiger sind für mich das Wer und Wie viel: Wer will ich sein? Wie viel darf es mich kosten? Für die Wahl des Charakters, den ich darstellen möchte, mache ich mir eine Liste mit Ideen. Die Gründe können noch so banal sein. Manchmal konnte ich mich mit dem Charakter identifizieren, manchmal gefiel mir die Kleidung besonders gut.

Was folgt, ist eine Kostenaufstellung. Perücken, Kleidung, Make-up, Requisiten. Ich bin dabei noch nicht bewandert genug, um all meine Cosplay-Träume selbst umzusetzen. Zu meiner Kostenaufstellung gehört also auch, wo ich meine Kostüme kaufen kann. Das Stichwort sind Versandkosten und Zollgebühren.