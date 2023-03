Montag, 6. März 2023 | Sophie sieht weiß

Während ich weiter fleißig am Falten von Buchseiten bin, möchte ich euch heute etwas mehr darüber erzählen, warum ich gerade an Cosplay so viel Spaß finde. Zwar gehe ich nur höchstens zweimal im Jahr auf Conventions, aber diese genieße ich umso mehr.

Ein Cosplay zu tragen, hat gewissermaßen etwas mit Modeln und Schauspielerei zu tun. Für Fotos und Videos schlüpfen wir in die Rolle unserer Charaktere, ehe wir vor, zwischen und nach den Aufnahmen wieder zu uns selbst werden. Cosplayerin Sophie beim Versuch, ein komplexeres Make-Up aufzulegen Bildrechte: Sophie-Marie Ludwig

Dennoch gibt es einen konkreten Unterschied zur Model- und Schauspielbranche: die Akzeptanz von Vielfalt.

Es interessiert im Grunde niemanden, wie krumm die Nase ist, wie klein oder groß man ist und welche Konfektionsgröße man trägt. Diejenigen, die es tun, brandmarken sich selbst als schwarze Schafe. Sie werden von der Mehrheit der Cosplayer-Gemeinschaft ausgeschlossen und gemieden.

Um als Cosplayer Freunde mit demselben Hobby zu finden, reicht es dahingegen schon, wenn man die Begeisterung für einen Anime oder Manga teilt. Die großen Namen der Community reichen den Einsteigern gerne eine helfende Hand, indem sie ihr Wissen teilen.

Ich habe selten eine sich größtenteils fremde Gruppe an Menschen gesehen, die derartig darum bemüht ist, sich gegenseitig zu motivieren und zu loben. Nach einem sehr empathischen Kommentar einer mir unbekannten Cosplayerin habe ich nun auch den Versuch gestartet, mich an etwas komplexeres Make-Up zu wagen. Das Chaos war vorprogrammiert: Allein im Bad mit der neuen weißen Schminke ist die Verzweiflung groß, vor allem wenn man zum dritten Mal anfangen muss und inzwischen die Sonne untergegangen ist. (Eine mir selbstverständlich vollkommen unbekannte Situation, wie man an dem künstlichen Licht im heutigen Titelbild sieht – Sarkasmus Ende!)

Zu wissen, dass Hilfe und Zuspruch nur einen Post oder eine Textnachricht entfernt sind, beruhigt mich ungemein. Wer freundlich und neugierig ist, bekommt diese Offenheit sofort zurück. Auf Conventions ist es zudem gang und gäbe, andere Cosplayer einfach anzusprechen, um sie für ihr Kostüm zu loben oder sogar um ein Foto zu bitten. Auch unkostümierte Messebesucher werden mit offenen Armen empfangen. Auf eine nette Frage nach einem Foto hat selten ein Cosplayer mit Ablehnung geantwortet. Beim Cosplay ist jeder willkommen und das liebe ich so daran.

Montag, 27. Februar 2023 | Sophie und das Multitasking

In wenigen Tagen beginnt doch tatsächlich schon der März und damit eigentlich der Monat, in dem traditionell die Leipziger Buchmesse mitsamt der MCC stattfindet. Nur in diesem Jahr ticken die Uhren ein wenig anders – eine Tatsache, die für mich zum Glücksfall geworden ist. Gleichzeitig bietet sie Potenzial für Chaos, da der gewohnte Rhythmus außer Kraft gesetzt wurde.