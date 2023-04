Montag, 17. April 2023 | Zwischen Notizbuch und neuer App für die Manga-Comic-Con

In weniger als zwei Wochen ist die Buchmesse. Mittlerweile habe ich derartig viele Dinge erledigt, dass es mir fast unheimlich vorkommt, dass ich jetzt eigentlich nichts mehr machen muss. Außer zu warten, natürlich. Und zumindest in meinen Augen ist das mitunter der anstrengendste Teil.

Da trifft es sich sehr gut, dass das komplette Programm für die Buchmesse und die Manga-Comic-Convention bekanntgegeben worden ist! Mein innerer Plan-Teufel freut sich.

In meinem provisorischen Kofferpack-Video von letzter Woche habe ich u.a. ein Notizbuch eingepackt – denn für mich geht in manchen Fällen einfach nichts über Papier. In eben jenes Notizbuch kommen auch alle Programmpunkte, die ich interessant finde, inklusive Uhrzeit und Standort. Letzteres ist besonders wichtig, wenn man bedenkt, dass das Messegelände während der Messe gerne zum neuen Tal der Ahnungslosen wird. Mit Handyempfang war zumindest in den letzten acht Jahren eher nicht zu rechnen.

Deshalb besprechen Cosplay-Gruppen immer sehr genau, wo man sich trifft, bevor man die Hallen betritt. Idealerweise bringt jemand ein Schild mit. Mit einer Menge Beistand der Büchergötter geht vielleicht hier und da eine SMS raus.

Zugriff auf das digitale Messe-Programm? Fehlanzeige.

Genau in diesem Spagat aus analog und digital hat die Manga-Comic-Con jetzt einen nigelnagelneuen Mitspieler an den Start gebracht: eine App. In von mir äußerst geschätztem Minimalismus aus Weiß und Blau findet man vom Hallenplan über das Programm bis hin zum Con-Buch alles. Selbstverständlich kostenlos. Sophie freut sich über die neue MCC-App – aber dank schlechtem Netz auf dem Messegelände verlässt sie sich bei der Planung lieber auf ihr Notizbuch. Bildrechte: Sophie-Marie Ludwig

Wenn mich aber das Aufwachsen im ländlichen Raum eines gelehrt hat, dann wäre es die Tatsache, dass man bei digitalen Versprechen immer auf der Hut sein muss. Also kommt das Notizbuch trotzdem mit.

Auf der Messe machen wir dann einfach die Probe aufs Exempel – ihr werdet von mir hören!

PS: Ein Blick in das Programm lohnt sich natürlich trotzdem! Bei Workshops, Vorträgen und Fragestunden mit Autor*innen oder Mangakas (Autor*innen und Zeichner*innen von Mangas) ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Montag, 10. April 2023 | Sophie im Con-Fieber

Mit dem Start des neuen Semesters und dem langen Osterwochenende ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, mit welch großen Schritten wir uns der Buchmesse nähern. In drei Wochen ist schon wieder alles vorbei – Wahnsinn!

Es kam also, wie es kommen musste: Bei mir ist das Con-Fieber ausgebrochen. Glücklicherweise hat das überhaupt nichts mit einer Pandemie oder tatsächlich erhöhter Temperatur zu tun, sondern viel mehr mit kribbelnder Aufregung, die einen den ganzen Tag begleitet. Sei es direkt vor der Convention, danach oder mitten im Kalenderjahr, die meisten kennen diesen plötzlich Schub an "Ich will endlich wieder auf eine Con"-Gefühlen!

In meinem Fall versuche ich meine Vorfreude mit zahllosen Videos auf YouTube zu kompensieren und könnte mir stundenlang ansehen, was andere Besucher*innen auf den vergangenen Buchmessen in Leipzig getrieben haben. Einen Vlog nennt man ein solches Videotagebuch, bei dem man die Kamera in seinem Alltag oder an besonderen Tagen mitnimmt.

Natürlich geht es auch mit den Kostümen weiter, aber diese Woche eher zäh. Die Vorlesungen und Seminare haben mich zurück auf den Boden der Tatsachen des Studentenlebens geholt. Erst lernen, dann basteln.