Wie genau ich damals dazu kam, mit dem Cosplay anzufangen weiß ich gar nicht mehr. Es gab niemanden den ich in dieser Hinsicht als Vorbild hatte. Ich wollte wahrscheinlich einfach mal ausprobieren und es gefiel mir von Anfang an. Ich war schon als Kind begeistert von Animes und da "One Piece" auch mein erster Anime war, den ich gesehen hab, war es naheliegend auch von dort zu cosplayen. Auf dem Weg zur Manga-Comic-Con 2023: Laura Becker aus Nordhausen. Bildrechte: Laura Becker

Warum dieses Hobby?

Ich cosplaye, weil ich mich dem Charakter den ich mag dann näher fühle. Man hat die Möglichkeit mal eine andere Person zu sein, in eine andere Rolle zu schlüpfen, einfach mal der Realität zu entfliehen. Cosplayen heißt nicht sich zu verkleiden wie an Fasching, es heißt sich in den Charakter einzufühlen, so zu sein wie er. Man versucht die Person so gut und realistisch rüber zu bringen wie möglich.



Cosplayen ist so umfangreich. Man kann aus Animes, Mangas, Comics, Serien, Filmen, Games u.v.m. cosplayen. Die Möglichkeiten sind so vielseitig. Laura als Rindou Haitani, Mitglied der Gang Bonten, aus dem Anime "Tokyo Revengers". Bildrechte: Thomas Bunte Fotografie

Das Cosplayen ist ein Hobby, es hat nichts mit dem kurzzeitigen Verkleiden an Karneval oder Halloween zu tun. Cosplayerinnen und Cosplayer investieren viel Zeit, Geld und Energie, aber man steigert seine Fähigkeiten im Nähen, Perücken schneiden bzw. stylen. Und auch in Sachen Schauspiel kann man seine Kenntnisse erweitern, da wir ja immer wieder eine andere Rolle einnehmen und versuchen, sie detailgetreu rüber zu bringen.

Wo steh ich heute?

Laura als Baji Keisuke, Mitglied der Gang Valhalla, aus dem Anime "Tokyo Revengers". Bildrechte: Paula Meyer Erst seit dem letzten Jahr, bin ich so richtig stark in der Cosplayszene. Die Jahre zwischen 2017 und 2021 war es eher sporadisch, eine Convention und ein Cosplay pro Jahr. Nachdem ich jedoch mit dem Manga "Tokyo Revengers" begann und 2022 erneut auf die "DoKomi" in Düsseldorf ging, lernte ich viele neue Freunde aus diesem Fandom kennen. Durch sie fing ich an mehr und mehr Cosplays anzuhäufen und Cosplaypläne zu schmieden. Neben Conventions traf ich mich mich mit ihnen auch privat zum Cosplayen. Die gegenseitige Unterstützung meiner Freunde, spornt mich natürlich an weiter zu machen und immer besser zu werden.