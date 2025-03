Die Buchmesse ist ein Großereignis. Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter wieder fast 300.000 Besucher. Planen Sie deshalb genug Zeit für die Anreise ein, egal, welches Verkehrsmittel Sie nutzen. Das gilt besonders für den Messe-Samstag.

Wer ganz sicher gehen will, sollte die Park-&-Ride-Parkplätze in der Umgebung nutzen und die letzte Wegstrecke mit dem ÖPNV zurückzulegen.

Die Straßenbahnlinien 16 und 16E fahren im Fünfminutentakt vom Leipziger Hauptbahnhof zur Messe. Das gilt während der Öffnungszeiten. Kurz vor Start und nach Ende der Öffnungszeiten fahren sie laut Auskunft der LVB noch öfter. Haben Sie ein Eintrittsticket zur Messe erworben, gilt das am jeweiligen Besuchstag auch als Fahrkarte – vorausgesetzt, das Datum ist erkennbar.

Während der Leipziger Buchmesse halten einige ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn auch an der Station Leipzig-Messe. Laut Bahn betrifft das Züge auf den Strecken Berlin-München, Wiesbaden-Dresden sowie Leipzig-Hannover-Köln.

Zudem werde an beiden Tagen des Messe-Wochenendes (29. und 30. März) ein Sonderzug von Dresden direkt zur Leipziger Messe eingesetzt. Der sogenannte "Bücherwurm" fährt jeweils um 8:27 Uhr am Hauptbahnhof Dresden ab und verlässt die Leipziger Messe um 17:45 Uhr wieder. Außerdem steuern zahlreiche S-Bahnen den Haltepunkt Messe an.