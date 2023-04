Zum Gastlandauftritt Österreichs lassen sich auch viele junge Autoren des Alpenlandes entdecken – so wie Robert Prosser. Sein Roman "Verschwinden in Lawinen" erzählt von einer Katastrophe in einem Tiroler Bergdorf: Zwei Einheimische werden verschüttet. Zu den Freiwilligen, die nach ihnen suchen, gehört auch Xaver. Ihn treibt eine alte Schuld an, denn vor vielen Jahren ist sein Großvater in den Bergen verschwunden.