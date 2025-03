Als Gastland der Buchmesse 2025 präsentiert Norwegen seine vielfältige Literatur in Leipzig. Rund 50 Autorinnen und Autoren begleiten die norwegische Delegation in die Messestadt. Einer, wenn nicht sogar der bekannteste Schriftsteller des Landes, ist Karl Ove Knausgård. Bekannt geworden mit seinem autobiografischen Projekt, stellt er auf der Messe sein neues Buch "Die Schule der Nacht" vor. Auch Maja Lunde führt mit ihren Romanen in Deutschland regelmäßig die Bestsellerlisten an. Sie ist mit ihrem aktuellen Roman "Für immer" in Leipzig.