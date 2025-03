Literatur, Promis und Politik 296.000 Besucher bei Leipziger Buchmesse

30. März 2025, 17:00 Uhr

In Leipzig ist die diesjährige Buchmesse am Sonntagnachmittag zu Ende gegangen. Literaturfans konnten zahlreiche Lesungen erleben und mit Autorinnen ins Gespräch kommen. Viele Promis waren zu Gast, darunter Hape Kerkeling, Tami Fischer, Sebastian Fitze und die Manga-Star Kamome Shirahama. Ein Höhepunkt war die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse am Donnerstag. Gastland Norwegen präsentierte sich zwar ohne Kronprinzessin, dafür mit junger Literatur.