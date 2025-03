Die Leipziger Bestseller-Autorin Bianca Iosivoni erklärte den Erfolg bei MDR KULTUR so: "New Adult hat die Lücke zwischen Jugendbuch und Erwachsenenliteratur gefüllt." Vorher habe es zu wenig Literatur "über Liebe, Berufswahl, alle Probleme und Traumata" gegeben, sagte Iosivoni.

Auch die Ukraine präsentierte ihre Literatur auf der Messe in Leipzig. Neben Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke haben auch Messe-Leiterin Astrid Böhmisch und Kulturstaatsministerin Claudia Roth an de Eröffnung des Messestandes teilgenommen.

In ihrer Rede betont Astrid Böhmisch, der Ukraine-Stand solle "als Brücke" dienen in die Kultur und die Literatur des kriegsgeplagten Landes. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat in einer energischen Rede auf die Beschädigungen von Weltkulturerbe in der Ukraine hingewiesen: "Dieser Krieg ist ein Krieg gegen die Kultur."