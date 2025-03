Nach Beobachtung von MDR KULTUR-Literaturredakteurin Katrin Schumacher werten auch viele Verlage den Auftritt in Leipzig in diesem Jahr als Erfolg, dafür stünde die große Zahl von Buch-Verkäufen direkt an den Ständen. So habe ihr der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verlages, Roman Pliske, vom besten Messe-Ergebnis überhaupt berichtet, mit den Worten "Book is Back".