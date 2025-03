#BookTok steigert Umsatz Über 25 Millionen Bücher, die auf der Plattform unter dem Hashtag BookTok Thema waren, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr und ein Rekordwert, wie Tiktok und das Marktforschungsunternehmen Media Control mitteilten.

So ist BookTok für Eva auch die Chance, "einen Fuß in die Tür zu kriegen", wie sie sagt. Denn es schafft Aufmerksamkeit. "Wenn ich zu einem Verlag gehe und sage: 'Ich habe schon 20.000 Leute, die mir folgen und bringe damit potenziell schon eine Leserschaft mit', dann kann das ein Vorteil sein."

Beim Reclam-Verlag stößt Eva auf einen Aufsteller, der ihr besondere Freude bereitet: die neue Jane Austen-Gesamtausgabe, in der jetzt ein Nachwort von ihr zu lesen ist – ebenfalls dank TikTok. Sie habe Videos gepostet über Jane Austen, erzählt sie. Beispielsweise über "Emma", aber ausgerechnet in diesen Roman, der als Meisterwerk der britischen Schriftstellerin gilt, sei sie einfach "nicht reingekommen". "Es war also nicht mal so, dass ich gesagt habe: 'Ich bin der Riesen-Austen-Fan.' Sondern einfach, dass ich die Bücher lese und sie ein bisschen in den modernen Kontext bringe."