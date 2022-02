Übersicht Nach Absage der Leipziger Buchmesse: Diese Lesungen finden trotzdem statt

Wegen Planungsschwierigkeiten in der Corona-Krise wurde die Leipziger Buchmusse und das Lesefest Leipzig liest erneut abgesagt. Vor allem große Verlage hatten wegen gesundheitlicher Bedenken abgesagt. Doch gerade kleinere Verlage und Veranstalter, Autorinnen und Autoren wollen an ihren Plänen festhalten und Lesungen in Leipzig abhalten.