Die Leipziger Buchmesse 2022 ist abgesagt worden. Das gab die Leipziger Messe GmbH am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Ebenfalls betroffen sind auch die Veranstaltungen von "Leipzig liest ", die auch in der Woche vom 17. bis zum 20. März hätten stattfinden sollen sowie die Manga-Comic-Con und die Antiquariatsmesse.

„Die Absage der Leipziger Buchmesse ist ein schwerer Schlag für die Branche. Die Messe wäre für das Buch und alle, die dafür und davon leben, sehr wichtig gewesen. Nun fehlt den Verlagen und ihren Autor:innen einmal mehr jene so langersehnte Bühne“, sagte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, in der Mitteilung. Im Gegensatz zum Vorjahr will die Messe kein digitales Ersatz-Programm anbieten. Lediglich der Preis zur Europäischen Verständigung und der Preis der Leipziger Buchmesse werden wie geplant am 16. und 17. März im Rahmen eines Online-Streams verliehen.