Nina, bald 50, geschieden und Mutter von zwei Kindern, beschreibt ihren Zustand so: leichte Aggressionen, Zynismus und Brustspannen. Sie gönnt ihrem Ex die Ehe mit der jungen Influencerin und "Zwillings-Mama", doch einige Dinge beschäftigen sie: Ihre kleine Wohnung im Vergleich zur Villa ihres angeblich bankrotten Ex-Manns zum Beispiel. Dann passiert das Unerwartete: Sie verliebt sich in den 20 Jahre jüngeren David, was ihre fragile Lebenssituation ins Wanken bringt. Ihren neuen Roman stellt Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker im historischen Oesersaal des Gohliser Schlösschens vor.