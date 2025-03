Mia kann den Beginn des neuen Kapitels kaum erwarten: Nach dem Sommer geht es aufs Musikgymnasium, in eine neue Stadt, zusammen mit ihrer besten Freundin Else. Was könnte spannender sein? Doch auch wenn sie voller Vorfreude ist, ist etwas Wehmut in ihr, denn ihre Freunde Jens, Halvor und Are werden nicht dabei sein. Doennoch stürzt sie sich voller Energie in ihr neues Leben und das Musical-Projekt, bei dem auch Adil, ein älterer Schüler, mitwirkt. Langsam kommen sie sich näher. Doch dann erhält Are, der für Mia mehr als nur ein Freund ist, eine Diagnose, die ihr Leben – und das von Mia – für immer verändert.