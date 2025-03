Am 27. und 28. März 2025 lädt das Blaue Sofa im Rahmen von "Leipzig liest" und in Kooperation mit dem Verein Kunst & Justiz zum KrimiClub ins Landgericht Leipzig ein. An beiden Abenden präsentieren jeweils vier Autorinnen und Autoren ihre neuesten Werke, gewähren Einblicke in ihr Schreiben und zeigen die Vielseitigkeit des Genres. Am Donnerstag sind Sia Piontek, Trude Teige, Max Annas und Tom Hillenbrand zu Gast. Am Freitag folgen Elisa Hoven, Tore Renberg, Volker Klüpfel und Sarah Nisi.