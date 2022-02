An: Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Leipziger Buchmesse

Bonnier Media Deutschland GmbH

Holtzbrinck Buchverlage GmbH

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH



Macht die Buchmesse auf! Wir wollen lesen!



Wir sind wütend, traurig, fassungslos. Die Leipziger Buchmesse wurde von den großen westdeutschen Verlagen zur Absage gezwungen. Schon an diesem Wochenende dürfen wieder 10.000 BesucherInnen in die Fußballstadien, die Berlinale findet zurzeit mit Publikum in Berlin statt und 2G in den Geschäften wird gerade abgeschafft. Warum also soll in fünf Wochen nicht die Leipziger Buchmesse stattfinden? Ist Literatur nichts wert? Sind wir nichts wert?



Auch in Leipzig können und wollen wir Maske tragen, Abstand halten und wir wollen unser Publikum sehen. Ein funktionierendes Konzept liegt vor. Wir haben jahrelang an diesen Büchern gearbeitet. Jetzt wollen wir uns treffen, einander vorlesen und miteinander reden und streiten. Wir alle lieben die spezielle Atmosphäre in Leipzig, die großen und kleinen Veranstaltungen, die leuchtenden Augen der Leserinnen und Leser UND der Vorlesenden. Was es jetzt braucht von Penguin-Random-House, Holtzbrinck, Bonnier und den anderen Großen dieser Branche ist Solidarität mit Leipzig, mit den Leserinnen und Lesern und uns AutorInnen. Macht die Buchmesse auf! Wir wollen lesen!



#machtdiebuchmesseauf

#wirwollenlesen



Gregor Sander

Katja Oskamp

Heike Geißler

Jaroslav Rudiš

Simone Buchholz

Peter Wawerzinek

Julia Schoch

Sabine Rennefanz

Anke Stelling

Leona Stahlmann

Peggy Mädler

Thomas Lang

Dilek Güngör

Christian Baron

Kaśka Bryla

Kathrin Werner

Julia Holbe

Lea Streisand

Bov Bjerg

Tobias Siebert

Isabel Bogdan

Bettina Wilpert

Lara Rüter