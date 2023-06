Oliver Zille wurde 1960 in Leipzig geboren. Nach dem Schulabschluss absolvierte er zunächst eine kaufmännische Ausbildung im Buchgroß- und Außenhandel und studierte anschließend an der Hochschule für Ökonomie Berlin Außenwirtschaft. Im Jahr 1988 kam er als Referent zur Leipziger Buchmesse. Nach Messe-Angaben wurde er 1991 Projektleiter und 1993 Leiter der Buchmesse und des Lesefestes "Leipzig liest". Seit 2004 gehört er demnach als Buchmesse-Direktor auch zur Geschäftsleitung der Leipziger Messe.



Damit verantwortete Zille auch Entwicklung und Wachstum der Buchmesse. Dazu zählen die Fokussierung auf Nachwuchs- und Leseförderung sowie ost- und südosteuropäische Literatur und die Manga-Comic-Convention, die im Rahmen der Buchmesse stattfindet. Oliver Zille erhielt 2013 eine besondere Ehrung für seine Verdienste um die Literaturvermittlung: Die französischen Regierung ernannte ihn zum "Ritter der Künste" (Chevalier dans l’Ordre des Arts et Lettres).