Maria Stepanova, so die Jury weiter in ihrer Begründung, folge in ihrem Werk den Spuren namenloser Toter, fördere das Unerzählte zutage, schlage ironische Haken und widersetze sich jeder Art von Parolen. Auch wenn sie dabei in den Abgrund schaue, bleibe ihre große Hoffnung die Sprache. "Sie verhilft dem nicht-imperialen Russland zu einer literarischen Stimme, die es verdient, in ganz Europa gehört zu werden."