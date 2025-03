Bildrechte: Jens Schlüter

Auftakt mit Preisverleihung Leipziger Buchmesse 2025 ist eröffnet: Autor Bacharevič bekommt stehende Ovationen

Hauptinhalt

26. März 2025, 22:04 Uhr

Bevor die Buchmesse am Donnerstag für das Publikum öffnet, fand am Mittwochabend eine feierliche Zeremonie im Leipziger Gewandhaus statt. Dabei erhielt der belarussische Schriftsteller Alhierd Bacharevič den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung – für ein Buch, das in seinem Heimatland verboten ist. Der Abend stand außerdem schon ganz im Zeichen des Gastlandes Norwegen – nicht zuletzt musikalisch.