Die Niederlande und die belgische Region Flandern waren 2016 in der Kombination auch schon Gastland der Frankfurter Buchmesse. Gastland der Leipziger Buchmesse 2023 ist Österreich. Unter dem Motto "mea ois wia mia" will das das Nachbarland als offenes Land präsentieren, hieß es bei der Programmvorstellung am Donnerstag in Leipzig.