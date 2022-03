Österreich ist Gastland der Leipziger Buchmesse 2023 und will sich dafür als offenes Land präsentieren. Das teilten die Veranstalter bei der Programmvorstellung am Donnerstag in Leipzig mit. Das Motto lautet "mea ois wia mia". Die künstlerische Leiterin Katja Gasser sagte, es stehe als Gegenentwurf zur doch häufig anzutreffenden "mia san mia"-Mentalität. Man wolle zeigen, dass Österreich auch in der Lage sei, als offenes "Wir" aufzutreten.