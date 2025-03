Der diesjährige Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geht an Kristine Bilkau für ihren Roman "Halbinsel". Unter großem Publikumsandrang in der Glashalle des Messegeländes wurde außerdem die russische Autorin Irina Rastorgueva für ihr Sachbuch für "Pop-up-Propaganda. Epikrise der russischen Selbstvergiftung" ausgezeichnet. Thomas Weiler hat für seine Übersetzung des belarusischen Buches "Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus – Zeitzeugen berichten" ebenfalls eine Auszeichnung erhalten.