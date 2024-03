Die Leipziger Buchmesse ist nicht nur eine klassische Messe. Parallel findet unter dem passenden Namen "Leipzig liest" auch das größte Lesefest Europas statt: 3.200 Mitwirkende werden vom 21. bis 24. März in mehr als 3.000 Veranstaltungen an 350 verschiedenen Orten in der Stadt und auf der Messe zu erleben sein. Die Autorinnen und Autoren treten dabei nicht nur an klassischen Leseorten wie der Deutschen Nationalbibliothek auf, sondern auch in Kneipen, Kinos, Clubs und sogar im Leipziger Zoo. Angekündigt haben sich unter vielen anderen Wladimir Kaminer, Jussi Adler-Olsen, Ingrid Noll, Bernhard Schlink und Alexa Hennig von Lange.