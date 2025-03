Ganz viel! Literatur ist immer Ausdruck von Freiheit, Emotionen, die man vielleicht selber nicht vermag in Worte zu bringen. Da helfen uns berufene Poeten und Schriftsteller, das für uns auch irgendwie in eine Form zu bringen. Insofern ist Literatur eine der Säulen der Kunst.

Leipzig ist für Deutschland, aber auch europaweit ein Symbol für Freiheit. Was hier passiert ist, ist einmalig. Diese friedliche Revolution, die dank der Demonstrationen in Leipzig überhaupt stattgefunden hat. Das gibt der Stadt einen Nimbus für die nächsten 200, 300 Jahre. Insofern ist Leipzig in der Verantwortung, die Demokratie zu erhalten und für die Freiheit einzutreten. Es gibt gar keinen besseren Ort als Leipzig, um das zu tun.

Und ja: Das wird, glaube ich, ziemlich heftig in den nächsten Jahren. Wir werden uns warm anziehen müssen in diesem Land, dass wir die Demokratie , die Freiheit und das Recht – vielleicht sogar die Einigkeit – schützen müssen.

Ich habe heute Abend eine Lesung, und darüber freue ich mich natürlich am meisten, dass ich hier noch mal in Leipzig eine schöne Lesung habe. Es ist dann die Abschlusslesung zu meinem neuen Buch "Gebt mir etwas Zeit." Da freue ich mich, dass das hier dann in in Leipzig heute beendet wird.