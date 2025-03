Und ja: Das wird, glaube ich, ziemlich heftig in den nächsten Jahren. Wir werden uns warm anziehen müssen in diesem Land, dass wir die Demokratie , die Freiheit und das Recht – vielleicht sogar die Einigkeit – schützen müssen.

Worauf freuen Sie sich hier in Leipzig? Was ist das Highlight?

Ich habe heute Abend eine Lesung, und darüber freue ich mich natürlich am meisten, dass ich hier noch mal in Leipzig eine schöne Lesung habe. Es ist dann die Abschlusslesung zu meinem neuen Buch "Gebt mir etwas Zeit." Da freue ich mich, dass das hier dann in in Leipzig heute beendet wird.