"Fantasy Nacht" von Piper



Wann? Freitag, 28. März 2025 um 19 Uhr

Wo? Schille Theaterhaus, Otto-Schill-Straße 7, 04109 Leipzig



Lena Falkenhagen arbeitet als mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin und Computerspiele-Autorin in Hamburg.

Thomas Finn ist ausgebildeter Werbekaufmann und arbeitet hauptberuflich als Roman-, Spiel-, Theater- und Drehbuchautor in Hamburg.

Bestsellerautorin Kira Licht ist in Japan und Deutschland aufgewachsen. Heute lebt sie in Bochum, reist aber auch gerne um die Welt. Auf ihrem Instagram-Kanal ist sie in regem Austausch mit ihren Leser*innen.

Liane Mars schreibt seit Jahren Fantasy- und Liebesromane mit viel Romantik, skurrilen Orten und zauberhaften Heldinnen. Sie liebt überraschende Wendungen und wechselt gerne von düsteren Geheimnissen zu Dialogen zum Schmunzeln.