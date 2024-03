Adelina Lighttower ist eine mächtige Hexe, fühlt sich aber nicht so. Echoline Everglade ist eine Waise, die von einer Pflegefamilie zur nächsten geschoben wird, weil sie irgendwie nicht "normal" ist. Und dann taucht plötzlich eine Blutelfe auf, die behauptet, dass es eine Verwechslung gab und die beiden Mädchen in das jeweils andere Leben gehören. Wer mit Fantasy in Dark-Academia-Settings was anfangen kann, ist hier genau richtig.