Dank sinkender Inzidenzwerte in Leipzig können Literaturliebhaberinnen und Buchliebhaber im Rahmen von Leipzig liest extra live bei Lesungen dabei sein. Knapp 100 Veranstaltungen laden vom 27. bis 30. Mai zum Kennenlernen von Autorinnen und Autoren und ihrer Werke ein.

In diesem Jahr öffnen zahlreiche Gärten und Hinterhöfe unter freiem Himmel, unter anderem verschiedene Hinterhöfe in Leutzsch, Grünau und Mockau, der Biergarten von Ilses Erika, der Garten vom Haus des Buches oder die Parkbühne. Einige der Lesungen werden auf der Buchmesse-Webseite gestreamt, wo darüber hinaus weitere 350 Veranstaltungen als Live-Stream oder Aufzeichnung zu sehen sein werden.

An 32 Orten mit ca. 100 Veranstaltungen ist literaturinteressiertes Publikum herzlich eingeladen. Live erleben können Sie so u.a. Christoph Hein, Sebastian Fitzek, Sahra Wagenknecht, Volker Kutscher, Florence Brokowski-Shekete, Wladimir Kaminer, Dimitrij Kapitelman, Checker Tobi, Kristof Magnusson, Claude-Oliver Rudolph, Hengameh Yaghoobifarah oder Steffen Mensching.

Da sich in der aktuellen Situation auch Änderungen ergeben können, eventuell neue Veranstaltungsorte hinzukommen oder andere wegfallen, informieren Sie sich am besten tagesaktuell im Veranstaltungskalender von Leipzig liest extra. Bei den jeweiligen Veranstaltenden erfahren Sie zudem die an die Corona-Lage angepassten Zugangsbedingungen.