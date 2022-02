Weil sich zahlreiche Ausstellerinnen und Aussteller wegen der Corona-Pandemie gegen eine Teilnahme an der Leipziger Buchmesse entschieden hatten, wurde das traditionelle Frühjahrs-Branchentreffen im dritten Jahr in Folge abgesagt. Die Buchmesse sollte vom 17. bis 20. März stattfinden. Nun ist eine alternative, kleinere Veranstaltung als "Buchmesse Pop Up" in Planung. In den Jahren zuvor zog das Literaturtreffen jährlich rund 280.000 Gäste an.