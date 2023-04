Die wohl bekannteste Person auf der Buchmesse in diesem Jahr ist Angela Merkel. Die ehemalige Bundeskanzlerin kommt allerdings nur zu einer einzigen Veranstaltung nach Leipzig: Im Gespräch mit dem Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", Giovanni di Lorenzo, diskutiert Angela Merkel die drängenden Themen unserer Zeit, zum Beispiel die Frage: "Was also ist mein Land?"



So lautet nicht nur der Titel der Veranstaltung, sondern diese Frage stand auch im Zentrum der außergewöhnlichen Rede, die Angela Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021 hielt. Diese und zwei andere Reden über zentrale Themen ihrer Zeit als Kanzlerin – unter anderem die spezifisch deutsche Verantwortung, die Erfahrung der Wiedervereinigung und den Umgang mit Migration – sind nun auch als Buch erschienen.