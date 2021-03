Das Lesefest "Leipzig liest" findet trotz abgesagter Buchmesse statt. Das teilte die Leipziger Messe am Dienstag mit. Geplant sind demnach für Ende Mai rund 300 Veranstaltungen in der Innenstadt.

Fest steht, dass die Preisverleihungen ein Teil des Lesefestes sein sollen. Die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung soll am 26. Mai in der Nikolaikirche erfolgen. Bisher fand sie zum Auftakt der Buchmesse im Gewandhaus statt. Der Preis der Leipziger Buchmesse soll am 28. Mai in der Kongresshalle auf der Neuen Messe vergeben werden.